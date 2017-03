Calciomercato Inter, James: il futuro è legato ad un obiettivo della Juventus

05/03/2017 21:15

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS JAMES ISCO / Il futuro di Inter e Juventus potrebbe intrecciarsi nel corso della prossima estate assieme a quella di una terza protagonista: il Real Madrid. L'interesse dei nerazzurri per James Rodriguez non è cosa nuova: il colombiano però vuole rimanere nella capitale spagnola, ma a pesare ci sarà senza dubbio anche il suo potenziale utilizzo in squadra.

Ecco perché, come scrive 'As', il trequartista potrebbe rinnovare al termine della stagione in caso di addio di Isco, obiettivo della proprio della Juve. I bianconeri così - in un discorso puramente teorico - potrebbe quasi guastare la trattativa dei milanesi prendendo l'ex Malaga e favorendo la permanenza del 'Diez'.

O.P.