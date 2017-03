Serie A, tripletta da record: Belotti batte Shevchenko

05/03/2017 21:06

SERIE A BELOTTI SHEVCHENKO / Andrea Belotti meglio del suo idolo. Il bomber del Torino, che non ha mai nascosto di apprezzare molto Shevchenko, con la tripletta messa a segno questo pomeriggio ha stabilito un primato, che apparteneva proprio all'ex Milan. Il capocannoniere azzurro ha realizzato tre gol contro il Palermo in sette minuti e 15 secondi. Come riporta Opta, è la tripletta più veloce in serie A dal gennaio 2000 (Shevchenko in Perugia-Milan).

M.S.