Calciomercato Bologna, Bigon: "Servirebbe tempo. Progetto condiviso con Donadoni"

05/03/2017 20:44

BOLOGNA LAZIO BIGON / Il Bologna non sta attraversando un ottimo momento. I 'Felsinei', che non vincono dal 22 gennaio, sfidano la Lazio con la voglia di ripartire: "Siamo una squadra giovane che sta ripartendo da zero - ammette Bigon ai microfoni di 'Premium Sport' prima del calcio d'inizio - Servirebbe tempo, ma in Italia è dura".

DONADONI - "Come risponde la società alle voci su un Donadoni a rischio? Con un sorriso - prosegue Bigon - Ne vediamo tante, non si mai chi dice queste cose ma va bene, sappiamo il progetto che portiamo avanti condiviso con l'allenatore, dobbiamo valutare da dove siamo partiti, cosa abbiamo fatto, abbiamo acquistato dei giovani, spesso si guarda solo il risultato ma abbiamo fatto 28 pinti in un'annata complicata, abbiamo margine sulla zona retrocessione, siamo una squadra giovane, ci vuole tempo e buona volontà ma in Italia il tempo è complicato averlo"

M.S.