Calciomercato Lazio, Tare: "Milinkovic? Non consideriamo un addio. Inzaghi deve imparare..."

05/03/2017 20:27

CALCIOMERCATO LAZIO TARE / Prima del calcio d'inizio di Bologna-Lazio, posticipo della 27esima giornata di serie A, ha parlato Igli Tare. Il dirigente biancoceleste è desideroso di bissare la prova di Coppa Italia: "Dobbiamo dimostrare un segnale di maturità dopo il derby - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - Cerchiamo di fare altri tre punti fondamentali per il nostro cammino".

GIOVANI PROMESSE - "Non guardo le opinioni degli altri, io sono convinto del lavoro che sto facendo. I giovani vanno aspettati e fatti crescere in una piazza difficile come Roma. Adesso ci sono tanti baby promettenti per il futuro".

MILINKOVIC-SAVIC - "Nessun problema per il rinnovo di Milinkovic-Savic". Ha parlato così ai microfoni di Calciomercato.it, l'agente del calciatore, diventato un punto fermo della squadra di Simone Inzaghi. Igla Tare chiaramente non ha alcuna intenzione di privarsi del suo calciatore: "Non è nei nostri piani prendere in considerazione un suo addio. Dobbiamo lasciarlo crescere con tranquillità, ha ancora margini di miglioramento e sta giocando già in una società importante. Inzaghi? La Lazio è un punto di arrivo e ci stiamo lavorando come società. Lui è cresciuto qui e anche lui deve imparare l’importanza delle tappe. Sinora ha avuto solo successi, Simone sta facendo un lavoro pazzesco. Nessuno se l’aspettava, ma noi gli abbiamo dato le chiavi della squadra perché sapevamo che potesse essere il tecnico giusto".

