Bologna-Lazio, Djordjevic: "E' stata una settimana particolare, qui per vincere"

05/03/2017 19:58

BOLOGNA LAZIO DJORDJEVIC / La Lazio cerca continuità dopo la vittoria nel derby. A pochi istanti dal calcio di inizio della gara col Bologna Filip Djordjevic ha preso la parola a 'Premium Sport':

"Oggi vogliamo vincere, siamo pronti per questo. Sicuramente è stata una settimana diversa e particolare, ma vogliamo tornare quarti, dove eravamo. Lo Stella Rossa? Abbiamo preso un gol alla fine, ma il derby più importante era quello di mercoledì, da quando sono arrivato non ho avuto la possibilità di vincerlo. E’ stato emozionante per me anche se non ho giocato".

D.G.