Bologna-Lazio, Mirante: "Su Donadoni solo chiacchiere, siamo tutti in discussione"

05/03/2017 19:50

BOLOGNA LAZIO MIRANTE / Bologna alle prese con l'impegnativa sfida contro la Lazio. Antonio Mirante ha fatto il punto sulle difficoltà del match: "Non dobbiamo essere preoccupatidagli ultimi risultati, stasera è importante l'appriccio mentale e fisico - esordisce a 'Premium Sport' - E' inutile adesso appellarsi a qualcosa, dobbiamo fare 'mea culpa' per il periodo negativo. Oggi abbiamo l'occasione per riprenderci. Ultima spiaggia per Donadoni? Non credo, queste poi sono chiacchiere che si fanno quando i risultati non vengono. Il mister come tutti noi è in discussione, domenica per domenica. Siamo tutti sulla stessa barca. Vogliamo riprendere il nostro cammino".

M.D.A.