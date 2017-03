Calciomercato Napoli, duello con l'Inter per Barreca

05/03/2017 19:55

CALCIOMERCATO NAPOLI INTER BARRECA / In appena sei mesi Antonio Barreca ha conquistato la Serie A. Il giovane terzino del Torino ha già impressionato tutti per personalità e qualità fisiche, tanto da guadagnarsi l'interesse di due big come Napoli e Inter. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', questa estate i due club si sfideranno per cercare di strapparlo ai granata, con l'assalto dei partenopei condizionato dal rinnovo di Ghoulam (che va in scadenza nel 2018 e non riesce a trovare un accordo con la dirigenza).

D.G.