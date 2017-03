Serie B, Benevento-Salernitana 1-1: Ceravolo risponde a Coda, pari di rigore

05/03/2017 19:30

SERIE B BENEVENTO SALERNITANA / Il derby campano si conclude con un pari: Benevento e Salernitana si divodono la posta in palio. A passare in vantaggio sono i granata grazie al rigore di Coda al minuto 34. La gara per i granata si complica 4 minuti dopo quando Odjer si fa cacciare con un rosso diretto. I ragazzi di Bollini resistono fino all'88esimo quando Ceravolo, sempre su rigore, pareggia i conti.

Benevento-Salernitana 1-1: 34’ rig.Coda, 88’ rig.Ceravolo

CLASSIFICA: Frosinone 52*, Spal 52, Verona 52, Benevento 47, Bari 43, Novara 43, Perugia 43, Cittadella 42*, Entella 42, Spezia 41, Perugia 40, Carpi 40, Avellino 36, Ascoli 34, Salernitana 33, Pisa 33, Pro Vercelli 32, Brescia 31, Cesena 31, Latina 31, Vicenza 30, Trapani 26, Ternana 23.

*Una partita in meno

D.G.