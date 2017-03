Udinese-Juventus, Zapata: "Il gol me lo ricorderò per molto tempo"

05/03/2017 19:20

UDINESE JUVENTUS ZAPATA / L'Udinese si gode il pareggio contro la Juventus, arrivato grazie al gol del momentaneo vantaggio firmato da Duvan Zapata. L'attaccante ha commentato la prestazione della sua squadra a fine partita: "Stavo cercando il gol da tante partite, sono contento ma l'importante è che la squadra abbia fatto bene - le sue parole a 'Udinese tv' - In campo abbiamo giocato come il mister ha chiesto, bisogna fare i complimenti alla squadra. Gol della Juve? Dobbiamo essere più attenti in quelle occasioni, però la squadra ha avuto una reazione buona. Loro hanno fatto gol ma noi abbiamo avuto il coraggio di andare avanti per vincere. Mio gol? Me lo ricorderò per tanto tempo, oggi è un giorno speciale per me e la mia famiglia: è il compleanno di mia madre. E' stato bello tornare a far gol. Pescara? Dobbiamo prendere le cose positive e negative di oggi, la prossima partita sarà durissima".

M.D.A.