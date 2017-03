06/03/2017 04:10

EVERTON KLAASSEN AJAX / Dopo Stekelenburg, Ronald Koeman vuole aumentare la colonia olandese all'Everton. Come riferisce il 'Sunday People', i 'Toffees' si sono messi sulle tracce di Davy Klaassen, centrocampista classe 1994 in forza all'Ajax.

D.G.