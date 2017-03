Premier League: Kane fa volare il Tottenham, City corsaro

05/03/2017 18:57

PREMIER LEAGUE TOTTENHAM MANCHESTER CITY / Kane 'batte' Lukaku. La sfida tra i cannonieri della Premier la vince il centravanti del Tottenham, autore di una doppietta nella vittoria degli 'Spurs' contro l'Everton per 3-2. Due reti che gli permettono di salire a quota 19 e staccarsi dal belga (in gol anche lui) di una distanza. Con questo successo la truppa di Pochettino sale al secondo posto a +1 dal Manchester City. I ragazzi di Guardiola, vittoriosi in trasferta sul Sunderland, devono però recuperare un match.

Tottenham-Everton 3-2: 20' Kane (T), 56' Kane (T), 81' Lukaku (E), 92' Alli (T), 93' Valencia

Sunderland-Manchester City: 42' Agüero, 59' Sane

CLASSIFICA: Chelsea 63; Tottenham 56; Manchester City 55; Liverpool 52; Arsenal 50; Manchester United 49; Everton 44; West Bromwich 40; Stoke 35, Southampton 33, West Ham 33; Burnley e Watford 31; Bournemouth 27; Leicester 27, Swansea 27; Crystal Palace 25, Middlesbrough 22; Hull 21; Sunderland 19.

