Inter, Gagliardini e la prima rete in A: gioia social!

05/03/2017 18:55

INTER GAGLIARDINI - "La prima volta non si scorda mai". Con questo messaggio sul suo account ufficiale 'Twitter', il centrocampista dell'Inter, Roberto Gagliardini, ha voluto sottolineare la propria gioia per la prima marcatura realizzata in Serie A, arrivata nel 5-1 contro il Cagliari al 'Sant'Elia'. Ad accompagnare il 'Cinguettio', una bella foto e una serie di hashtag per celebrare l'evento...

F.S.