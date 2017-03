Shanghai Shenhua, subito goleada: sorride anche Tevez

05/03/2017 18:42

SHANGHAI SHENHUA TEVEZ / Netta vittoria per lo Shanghai Shenhua nella prima giornata della Chinese Super League. Il club di Tevez si è imposto con un perentorio 4 a 0 contro lo Jiangsu Suning (stessa proprietà dell'Inter) grazie all'ottima prestazione dell''Apache', autore di un gol su rigore e due assist. In rete anche Moreno (doppietta) e Jianqing Mao. Per l'ex Juventus si tratta quindi di un ottimo debutto nel campionato cinese, che si preannuncia molto avvincente.

M.D.A.