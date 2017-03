Empoli-Genoa, Martusciello: "Abbiamo poco da recriminare. Gli altri non mi interessano"

05/03/2017 18:45

EMPOLI GENOA MARTUSCIELLO / Il Genoa rifila due gol allo scadere all'Empoli e torna a casa coi tre punti. Al termine del match Giovanni Martusciello, allenatore dei toscani, ha parlato ai microfoni di 'Radio Rai': "Dispiace per il risultato ma la squadra ha poco da recriminare, abbiamo provato a fare il massimo, dobbiamo migliorare. Sono dispiaciuto solo per il gol subito, per il resto faccio i complimenti ai miei ragazzi per come hanno reagito alle difficoltà contro una squadra che ha scelto di non fare la partita. Classifica? Non mi interessa quello che fanno le altre squadre".

D.G.