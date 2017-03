Cagliari-Inter, Rastelli: "Risultato esagerato"

05/03/2017 18:37

CAGLIARI INTER RASTELLI / Intervenuto sulle frequenze di 'Radio Rai', Massimo Rastelli, tecnico del Cagliari, ha commentato il pesante ko subito contro l'Inter: "Il 5-1 è un risultato esagerato, soprattutto per le occasioni avute nel primo tempo. La squadra ha reagito dopo il 2-0, abbiamo riaperto la gara. Il rammarico è quello di non essere rimasto in partita, abbiamo subito il terzo gol subito ad inizio ripresa e da quel momento in poi siamo usciti completamente dalla gara. Ripeto, la sconfitta ci sta ma non con un passivo così ampio".

D.G.