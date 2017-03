ZONA MISTA - Torino-Palermo, Cairo: "Attacco fantastico, contento di Hart" - FOTO CM.IT

Dal nostro inviato Giovanni Albanese

05/03/2017 18:26

TORINO PALERMO CAIRO / Urbano Cairo si gode la vittoria del suo Torino e l'ottimo momento di Andrea Belotti, autore di una tripletta nella gara odierna contro il Palermo. Il presidente granata a fine partita è intervenuto in zona mista, dove era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "Belotti? Abbiamo stabilito insieme ai suoi agenti una clausola di 100 milioni solo per le squadre all'estero. Ho preso un impegno con lui, non con un club. Se lui dice che sta bene con noi, resta con noi. Io voglio che lui vada avanti a far gol, belli come quelli di oggi, ma anche brutti vanno bene. Da parte mia non c'è voglia di darlo via. Hart? Siamo contentissimo di lui, anche lui è. C'è un bel rapporto, vediamo".

IL MOMENTO - "Abbiamo tre punti in più rispetto alla nostra migliore stagione (2013/2014), direi bene. Quest'anno corrono tutte a differenza degli anni precedenti, però vediamo. Tutta la squadra ha fatto bene. I rigori ci hanno penalizzato, secondo me ci tolgono almeno sette punti. Abbiamo un attacco fantastico, il settimo di tutta la storia del Torino".

M.D.A.