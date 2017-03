Calciomercato Torino, Cairo: "Se potessi alzerei la clausola di Belotti a 150 milioni!"

05/03/2017 18:20

CALCIOMERCATO TORINO CAIRO BELOTTI MIHAJLOVIC / Ai microfoni di 'Sky Sport', Urbano Cairo, presidente del Torino, ha elogiato il suo bomber Andrea Belotti, attuale capocannoniere della Serie A:

"La clausola? Se qualcuno dall'estero offre 100 milioni e lui è d'accordo io sono obbligato a cederlo. Vediamo: prima facciamo arrivare l'offerta e vediamo cosa ne pensa lui. Alzarla? No, l'abbiamo già stabilita. E poi non è detto che lui voglia lasciarci. Intanto posso dire che oggi ha fatto tre bellissimi gol, è eccezionale... complimenti! Clausola non valida per l'Italia sulla scorta dell'esempio di Higuain? No, è stata un'idea che ho avuto dopo la partita con la Roma quando ho parlato con gli agenti del ragazzo. Ora sembra che 100 milioni siano pochi, intanto godiamoci il ragazzo. Io me lo tengo volentieri fino a quando lui vorrà restare. Se la dovessi fissare oggi la clausola la metterei a 150! Mihajlovic? Certo che rimane. Sta facendo benissimo".

D.G.