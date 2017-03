Torino-Palermo, Mihajlovic 'avvisa' Cairo: "Se continua così bisogna alzare la clausola di Belotti!"

05/03/2017 18:02

TORINO PALERMO MIHAJLOVIC BELOTTI CAIRO / Sinisa Mihajlovic si coccola Andrea Belotti e lancia un messaggio al patron Cairo. Queste le parole del tecnico del Torino a 'Sky Sport':

"E' il miglior attaccante della Serie A ma non si deve accontentare. Chi paga la cena ora? Se continua così non è un problema per me pagare la cena alla squadra. Siamo molti contenti di averlo così e forse il presidente dovrà rivedere la clausola, perché se continua così 100 milioni non bastano. Può diventare un top player di livello mondiale? Può diventarlo vista l’età e i margini. 22 gol sbagliando anche tre rigori… (ride, ndr). Col suo atteggiamento e la sua generosità è di esempio a tutta la squadra e riesce a scuoterla".

D.G.