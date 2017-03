Manchester United, tutto su Dier: pronta l'offerta per l'estate

06/03/2017 03:00

MANCHESTER UNITED DIER - Il Manchester United è pronto a lanciare l'offensiva per Eric Dier del Tottenham. Secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'Daily Star', i 'Red Devils' hanno pronta un'offerta di ben 45 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro al cambio attuale) per il 23enne centrocampista e difensore centrale inglese, sotto contratto con gli 'Spurs' fino al giugno del 2021. Già in estate, sempre in base a quanto riferito dal quotidiano, lo United aveva provato a prendere il giocatore, ricevendo però un secco 'No' dal Tottenham.

F.S.