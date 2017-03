Cagliari-Inter, Perisic: "Non molliamo, dobbiamo dare il massimo"

05/03/2017 17:53

CAGLIARI INTER PERISIC / Goleada nerazzurra contro il Cagliari. Oggi l'Inter si è imposta per 5 a 1 grazie anche all'ottima prestazione di Ivan Perisic, autore di una doppietta. Il calciatore ha commentato la prestazione a fine partita: "Volevamo riscattarci dopo la sconfitta con la Roma, abbiamo fatto bene anche se era difficile - esordisce a 'Premium Sport' - Abbiamo visto che siamo una grande squadra, abbiamo fatto bene segnando cinque gol. Dobbiamo continuare così. Champions? Non molliamo mai, tutto è possibile nel calcio: abbiamo 11 partite, dobbiamo provare tutto da qui alla fine. Nelle ultime partite con mister Pioli abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato le prime 10-11 partite che purtroppo non possiamo rigiocare. De Boer? Non mi piace parlare di questo, guardiamo avanti. Modulo? Mi piace giocare davanti, ma è il mister che decide, giochiamo come dice lui. Sono a disposizione della squadra".

M.D.A.