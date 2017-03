Empoli-Genoa, Mandorlini: "Tassello importante, Ntcham ha qualità indiscusse"

05/03/2017 17:45

EMPOLI GENOA MANDORLINI / Prima vittoria per Andrea Mandorlini dopo l'arrivo sulla panchina del Genoa. Oggi i rossoblu si sono imposti in casa dell'Empoli con un secco 2 a 0. Il tecnico è apparso soddisfatto a fine gara: "Oggi dietro hanno fatto bene, dovevamo fare una partita di sacrificio. Al di là di Burdisso, sono stati fondamentali i due attaccanti che rientravano e coprivano - le sue parole a 'Premium Sport' - Nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo, poi abbiamo avuto delle occasioni clamorose. La porta sembrava stregata, ma ci abbiamo creduto e la vittoria è meritata. Abbiamo giocato da squadra, i reparti erano molto vicini. Forse c'era un po' di frenesia, dal punto di vista psicologico qualcosa è mancato. Abbiamo avuto almeno sei o sette occasioni da gol in una gara non bella e difficile. Ntcham ha tirato fuori due perle, è un ragazzo molto giovane e di qualità indiscusse. Già si percepisce l'aria del derby, questa vittoria ci dà una grande spinta per la gara di sabato. Salvezza? La vittoria di oggi è stata un tassello molto importante".

M.D.A.