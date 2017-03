ZONA MISTA - Torino-Palermo, Baselli: "Dovevamo vincere a tutti i costi" - FOTO CM.IT

Dall'inviato Giovanni Albanese

05/03/2017 17:53

TORINO PALERMO BASELLI ZONA MISTA / Al termine della sfida tra Torino e Palermo, vinta per 3-1 dai granata, Daniele Baselli ha risposto alle domande dei giornalisti - compreso l'inviato di Calciomercato.it - in zona mista:

"Sapevamo che dovevamo vincere a tutti i costi, anche se è cominciata male. Al primo tiro ci hanno fatto gol. Penso che anche nel primo tempo avevamo fatto bene, nel secondo tempo abbiamo mantenuto l'intensità ed è andata bene. A Belotti non possiamo più dirgli niente, sappiamo quanto vale per questa squadra. Gli auguro di vincere la classifica dei cannonieri, lui non molla mai"

D.G.