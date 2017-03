05/03/2017 17:35

TORINO PALERMO LOPEZ / Il Palermo si inchina a Belotti: all''Olimpico' di Torino termina 3-1 per i granata. "Dobbiamo eliminare gli errori commessi oggi. La settimana prossima c'è la Roma, non possiamo commetterne altri. Anche contro la Juventus abbiamo subito gol da palla inattiva, in queste situazioni dobbiamo stare più attenti", ha spiegato Diego Lopez, tecnico dei rosanero, a 'Radio Rai'.

D.G.