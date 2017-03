Cagliari-Inter, Pioli: "Alziamo il livello per avere mentalità vincente. Futuro? Ho supporto società"

05/03/2017 17:25

CAGLIARI INTER PIOLI / L'Inter strapazza il Cagliari e si porta a -1 dal quarto posto occupato dall'Atalanta. Intercettato dai microfoni di 'Premium Sport' il tecnico Stefano Pioli ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: "Credo che si possa esser vincenti dimostrando di aver imparato dagli errori dopo una sconfitta. Potevamo concedere qualcosa in meno, ma abbiamo vinto meritatamente dimostrando di avere la testa giusta. Serviva un gestione migliore anche nel secondo tempo, dobbiamo essere più precisi. In altre partite non possiamo permetterci questi errori. Alla fine sono i risultati a determinare certi giudizi, ma noi continuiamo a lavorare al massimo".

BANEGA - "La sua peculiarità è la qualità e sapersi muovere. Abbiamo lasciato loro una brutta occasione, poi abbiamo fatto noi la gara tirando in porta più di 20 volte. Dobbiamo crescere perché il livello del prossimo avversario sarà alto".

FUTURO - "Io ho sempre avuto il supporto di tutta la società. Siamo un gruppo che sta lavorando sapendo di poter costruire una buona base per il futuro. Con la società pensiamo al presente e impostiamo il futuro".

MODULO - "Di definitivo non abbiamo niente, abbiamo giocato con due moduli, che sono quelli che meglio conosciamo e riusciamo a fare".

GABIGOL - "Ho fatto altri cambi, c'erano anche altri calciatori che potevano giocare. Avevo in mente un altro cambio offensivo ma il terzo è stato un po' forzato. Io credo che tutti i componenti dell'ambiente Inter debbano alzare il loro livello per creare la mentalità vincente. Dobbiamo dare il massimo per non avere rimpianti a fine campionato, dobbiamo crescere mentalmente e il nostro lavoro è improntato anche su questo. Per noi in questo momento conta solo il bene del club, lavoriamo sui pregi e sui difetti".

D.G.