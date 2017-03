Torino-Palermo, Belotti: "La vetta dei cannonieri? Merito dei compagni!"

05/03/2017 17:16

TORINO PALERMO BELOTTI / Andrea Belotti non si è fatto impietosire e contro il suo ex Palermo ha realizzato una sontuosa tripletta. Ora la classifica marcatori lo vede in vetta con 22 reti, a + 3 dalla coppia Dzeko-Higuain: "Ringrazio i miei compagni per gli assist che mi hanno fornito, è grazie a loro che ho segnato così tanti gol - ha ammesso il 'Gallo' a 'Sky Sport' - La classifica cannonieri sarebbe un traguardo importantissimo e bellissimo da raggiungere. Perché non ho alzato la cresta dopo i gol? Ho passato due anni bellissimi a Palermo: abbiamo raggiunto una promozione ed un campionato di Serie A bellissimo. In rosanero i tifosi mi hanno sempre rispettato e non volevo infieririe su di loro e se ho esultato è stato esclusivamente per i gol. La mia fascia da capitano? C'è la foto della mia ragazza e del mio cane, sono due punti di riferimento per me che mi tranquillizzano e mi stanno vicino nei momenti difficili e mi caricano sempre. La mia ragazza palermitana? Si ma lei quando segno è sempre felice".

D.G.