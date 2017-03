Serie A, 27a giornata: la Juve rallenta, l'Inter si rialza. Belotti abbatte il Palermo

05/03/2017 16:54

SERIE A 27A GIORNATA / Gol ed emozioni nelle gare domenicali della 27a giornata di Serie A. Dopo la vittoria in Coppa Italia, la Juventus ha fatto i conti con una buona prestazione dell'Udinese, che è riuscita a strappare un pareggio per 1 a 1 davanti ai propri tifosi: ad evitare la sconfitta ad Allegri ci ha pensato Bonucci con un colpo di testa. Poca sofferenza, invece, per l'Inter, che sul campo del Cagliari si è imposta per 5 a 1. Il Torino è riuscito a rimontare lo svantaggio iniziale grazie alla tripletta di Belotti al Palermo, mentre Crotone-Sassuolo è finita a reti inviolate. L'Empoli, infine, ha perso nel finale contro il Genoa, che si è imposto per 2 a 0. Con questi risultati, la Juventus non riesce a staccarsi definitivamente dalla Roma, mentre l'Inter continua a sperare in un piazzamento in Champions.

Cagliari-Inter 1-5: 34' Perisic (I), 39' Banega (I), 42' Borriello (C); 47' Perisic (I); 66' Icardi (I); Gagliardini (I)

Crotone-Sassuolo 0-0

Empoli-Genoa 0-2: 89' Ntcham (G); 91'Hiljemark (G)

Torino-Palermo 3-1: 30' Rispoli (P); 73' Belotti (T), 76' Belotti (T); 80' Belotti (T)

Udinese-Juventus 1-1: 37' Zapata (U); 60' Bonucci (J)

CLASSIFICA: Juventus 67, Roma 59, Napoli 57, Atalanta 52, Inter 51, Lazio 50, Milan 50*, Fiorentina 42, Torino 39, Sampdoria 38, Chievo 35, Cagliari 31, Sassuolo 31, Udinese 30, Genoa 29, Bologna 28, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

M.D.A.