Calciomercato Inter, il grande ex è pronto a 'soffiare' Manolas!

05/03/2017 16:49

CALCIOMERCATO INTER MANOLAS MANCHESTER UNITED / José Mourinho è pronto a fare uno 'sgambetto' alla sua ex Inter. Come rivela 'The Sun', infatti il tecnico del Manchester United è pronto a rinforzare massicciamente la squadra in estate e la dirigenza avrebbe stanziato un budget di 200 milioni di sterline per farlo.

L'obiettivo è acquistare top player in ogni reparto e lo 'Special One' sembra avere le idee chiarissime: vuole un difensore centrale, un terzino, un centrocampista e una punta. E per ogni settore ha già indicato le sue prime scelte: Griezmann per il reparto avanzato, Dier per la mediana e Lindelof per la corsia esterna. Chi è l'ultimo? Si tratta di Kostas Manolas, in uscita dalla Roma e a lungo corteggiato dall'Inter che al momento è in pole per il suo acquisto. Il centrale ellenico piace anche all'Arsenal e la sensazione è che questa estate si scatenerà un'asta internazionale attorno a lui. Con il club giallorosso pronto ad approfittarne visto il mancato rinnovo del contratto.

D.G.