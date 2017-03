Calciomercato Lazio, non solo l'Arsenal: un'altra big della Premier vuole Milinkovic

05/03/2017 16:37

CALCIOMERCATO LAZIO CHELSEA MILINKOVIC-SAVIC / La Premier League punta Sergej Milinkovic-Savic. Oltre all'Arsenal (pronto ad ingaggiare Allegri che lo avrebbe richiesto come primo acquisto), anche un'altra big inglese ha messo nel mirino il colosso della Lazio. Come riporta il 'Daily Star' si tratta del Chelsea di Antonio Conte. L'ex tecnico della Juventus lo considerà l'erede perfetto di Matic e in estate è intenzionato a fare un tentativo per lui.

Per entrambe, però, non sarà semplice portarlo via dalla Capitale: "Adesso pensiamo solo alla Lazio e a breve ci incontreremo per il rinnovo”, le parole dell’agente di Milinkovic-Savic in esclusiva a Calciomercato.it.

D.G.