Calciomercato Barcellona, pronto il rinnovo di Messi: ingaggio DA RECORD!

05/03/2017 16:25

CALCIOMERCATO BARCELLONA RINNOVO MESSI / Messi diventerà a breve il 'Totti' del Barcellona. A fare l'accostamento con lo storico capitano della Roma è l'autorevole 'As' che conferma come la 'Pulce' resterà a vita nel club blaugrana. Questo grazie al prossimo rinnovo contrattuale per il quale le parti stanno discutendo da diverso tempo.

Il nodo, fin qui, era rappresentato da questioni economiche che si stanno via via risolvendo. Non appena Messi apporrà la propria firma sul nuovo accordo diventerà il calciatore più pagato d'Europa: come rivela la testata spagnola, infatti, il suo ingaggio arriverà a toccare i 35 milioni all'anno. Una cifra 'mostruosa' che verrà coperta da due sponsor. Questione di bilancio: non appena sistemate gli ultimi dettagli arriverà il tanto atteso annuncio.

D.G.