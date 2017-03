PAGELLE E TABELLINO CROTONE-SASSUOLO: I VOTI

Bruno De Santis

05/03/2017 17:00

PAGELLE E TABELLINO CROTONE SASSUOLO PROMOSSI E BOCCIATI /

CROTONE

Cordaz 6,5

Rosi 6

Ceccherini 6

Ferrari 6,5

Martella 6

Rhoden 6 - Dal 72' Acosty 5,5

Crisetig 6

Capezzi 6

Simy 5,5 - Dal 59' Trotta 6,5

Falcinelli 6

Stoian 6,5

All. Nicola 6

SASSUOLO

Consigli 6

Dell'Orco 5,5

Peluso 6

Acerbi 6

Gazzola 6

Duncan 6

Missiroli 5,5 - Dal 64' Aquilani 6

Mazzitelli 6

Politano 6

Berardi 5 - Dal 72' Ragusa 6

Matri 5,5 - Dall'82' Iemmello sv

All. Di Francesco 6

Arbitro: Fabbri

TABELLINO

Crotone-Sassuolo 0-0

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rhoden (dal 72' Acosty), Crisetig, Capezzi; Simy (dal 59' Trotta), Falcinelli, Stoian. A disposizione: Festa, Viscovo, Nalini, Mesbah, Barberis, Kotnik, Cuomo, Dussenne, Acosty, Sampirisi, Suljic. All. Nicola

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Dell'Orco, Peluso, Acerbi, Gazzola; Duncan, Missiroli (dal 64' Aquilani), Mazzitelli; Politano, Berardi (dal 72' Ragusa), Matri (dall'82' Iemmello). A disposizione: Pomini, Pegolo, Iemmello, Ricci, Letschert, Adjapong. All. Di Francesco

Arbitro: Fabbri

Marcatori:

Ammoniti: 37' Rosi (C), 63' Ceccherini (C), 66' Martella (C), 73' Gazzola (S)

Espulsi: