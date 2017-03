05/03/2017 15:10

MATA MANCHESTER UNITED / Juan Mata, trequartista del Manchester United, potrebbe presto prolungare il suo accordo coi 'Red Devils' esercitando una clausola di rinnovo già presente nell'attuale contratto: lo scrive oggi 'The Star on Sunday'. La nuova intesa avrebbe come scadenza giugno 2019.

