Udinese-Juventus, Higuain: "Che opportunità! I miei ex compagni ieri..."

05/03/2017 14:30

UDINESE-JUVENTUS HIGUAIN / L'attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato a 'JTV' prima della partita contro l'Udinese: "E' un'opportunità che abbiamo nelle nostre mani, speriamo di approfittarne. Sarebbe un bel distacco dalle concorrenti, per quello dobbiamo fare una gara perfetta. Questo è uno stadio difficile, tosto, loro partono forte, quindi dipende dal nostro atteggiamento, dobbiamo fare le cose come stiamo facendo". Poi, a 'Premium': "E' una vittoria in più che manca per lo Scudetto".

Ai microfoni di 'Sky' ha dichiarato: "I miei ex compagni mi hanno fatto un bel regalo ieri? No non si tratta di un bel regalo, dobbiamo lavorare. Non abbiamo la possibilità di chiudere, le partite sono tante. Abbiamo una buona opportunità di creare un buon distacco. Mi sento bene, ho la fiducia della società e dei compagni. Questo è l’ importante per fare le cose bene. L'episodio dello scorso anno a Udine? Quello che è successo è successo, adesso è un'altra partita, speriamo di portarla a casa".

S.D.