Atalanta-Fiorentina 0-0: lotta vera ma salva tutto Tatarusanu

05/03/2017 14:22

ATALANTA FIORENTINA TATARUSANU / Gara molto combattuta in casa dell'Atalanta, con la Fiorentina che entra in gioco con colpevole ritardo ma riesce a contenere i ripetuti attacchi del gruppo di Gasperini. Il pubblico è quello delle grandi occasioni, con l'incasso che sarà del tutto devoluto ad Amatrice.

Tante le chance per gli orobici, che rischiano però in qualche occasione lo svantaggio. Nessuna delle due compagini riesce ad avere la meglio, con un punto che non aiuta la classifica per entrambe. Sempre più distante il piazzamento europeo per la viola, mentre l'Atalanta rischia di subire il sorpasso della Lazio.

ATALANTA-FIORENTINA 0-0

CLASSIFICA: Juventus 66, Roma 59*, Napoli 57*, Atalanta 52*, Lazio 50, Milan 50*, Inter 48, Fiorentina 42*, Sampdoria 38, Torino 36, Chievo 35*, Cagliari 31, Sassuolo 30, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 26, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 13, Pescara 12

L.I.