Udinese-Juventus, le formazioni UFFICIALI: l'esclusione fa discutere!

05/03/2017 14:10

UDINESE-JUVENTUS / Sono state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus. Come preannunciato alla vigilia dall'allenatore Delneri, nelle fila friulane non figura tra i titolari Thereau, escluso dai convocati "per averlo fresco contro il Pescara". L'esclusione fa già discutere sul web, dove in molti hanno criticato la scelta dell'allenatore dell'Udinese.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Udinese: Karnezis, Widmer, Danilo, Felipe, Samir, Jankto, Hallfredsson, De Paul, Fofana, Zapata, Perica

Juventus: Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

S.D.