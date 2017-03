Milan, Berlusconi: "Cinesi non si stanno allontanando. Proroga? Nulla di preoccupante"

05/03/2017 13:49

BERLUSCONI CLOSING MILAN / Silvio Berlusconi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul closing per il passaggio di proprietà del Milan in mano cinese nel corso di un'intervista a 'Il Tempo': "I cinesi si stanno allontanando? Direi di no. Ci hanno chiesto un'ulteriore breve proroga, non ci vedo nulla di preoccupante. Stiamo parlando di un'operazione finanziaria significativa e complessa alla luce delle leggi cinesi. Gli investitori hanno versato caparre considerevoli a riprova della serietà delle loro intenzioni. Questo è importante per il gruppo Fininvest e per i tifosi del Milan. Ho sempre detto che avrei lasciato a chi avesse potuto garantire la possibilità e la volontà di far tornare grande il club. Per me rinunciare al Milan è obiettivamente doloroso. Non è stato un investimento, è stato un atto d'amore acquistarlo, farlo crescere e condurlo ai trionfi in tutto il mondo. I tifosi stiano tranquilli: se venissero meno le condizioni indicate, tornerei indietro senza esitazione. Ma non vedo perché questo dovrebbe accadere".

S.D.