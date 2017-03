Borussia Dortmund, fissato il prezzo di Reus

05/03/2017 13:31

REUS BORUSSIA DORTMUND / Il Borussia Dortmund ha mandato un segnale importanti alle pretendenti di Marco Reus, Arsenal e Chelsea su tutte: secondo quanto scrive oggi il quotidiano inglese 'The Sunday Express', il club tedesco ha fissato in 70 milioni di sterline (pari, al cambio attuale, a circa 81 milioni di euro) il prezzo di vendita del trequartista tedesco. I 'Gunners' potrebbero decidere di puntare su di lui in caso di partenza di Alexis Sanchez.

S.D.