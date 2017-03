Napoli, Miguel Reina: "Contro il Real dovranno lottare. L'errore contro la Juve..."

05/03/2017 12:56

NAPOLI MIGUEL REINA / Importante la vittoria del Napoli in casa della Roma, con gli azzurri che, dopo Atalanta e Juventus, ritrovano il successo e si rilanciano al meglio in vista del Real Madrid. Del momento del Napoli e della sfida di Champions ha parlato Miguel Reina, papà del portiere spagnolo: "Ho visto la gara contro la Roma e la prova della squadra mi ha soddisfato molto. - ha dichiarato a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Felice per Pepe e la sua parata nel finale

REAL - "E' un peccato quel risultato dell'andata. Poteva terminare 3-2 ma è andata così. Il Napoli ha giocatori di qualità per poterla vincere. Dovrà però correre e lottare. Purtroppo non potrò essere al 'San Paolo'".

JUVENTUS - "L'errore di Pepe? Gli ho detto che l'uscita va chiamata forte in quei casi. Forse c'è stato un difetto di comunicazione con Koulibaly. Sono però soddisfatto della sua stagione".

L.I.