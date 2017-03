05/03/2017 13:10

CALCIOMERCATO BARCELLONA / Spunta un nome nuovo nella lista degli allenatori candidati a raccogliere l'eredità di Luis Enrique sulla panchina del Barcellona a partire dall'estate 2017: secondo quanto riferisce in Spagna il quotidiano 'As', tra i profili valutati dalla dirigenza blaugrana ci sarebbe anche Rudi Garcia, ex tecnico della Roma attualmente alla guida dell'Olympique Marsiglia in Francia.

S.D.