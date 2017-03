Calciomercato Serie A, Zabaleta: segnali d'addio al Manchester City

05/03/2017 12:49

ZABALETA MANCHESTER CITY / Come rivelato in anteprima esclusiva da Calciomercato.it già ad ottobre, Pablo Zabaleta ha intenzione di arrivare alla scadenza del suo contratto col Manchester City (giugno 2017) e poi decidere con calma la sua nuova destinazione. Il giocatore, nel mirino dell'Inter, Roma e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da 'Sky Sports': "Ho 32 anni e un contratto in scadenza, quindi devo valutare bene affinché la mia decisione sul futuro sia quella corretta. Se deciderò di restare lo farò, se riterrò opportuno di andar via lascerò il club. Fino a quel momento, non voglio parlarne perché sono concentrato su vincere in questa stagione".

S.D.