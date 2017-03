05/03/2017 11:49

CALCIOMERCATO FIORENTINA PRANDELLI / Sì al ritorno: Cesare Prandelli non chiude la porta alla Fiorentina. Intervistato da 'La Nazione', il tecnico ha spiegato: "I tifosi mi chiedono per strada quando torno alla Fiorentina. Spero un giorno di poterlo fare. L'amore l'ho conservato, sono stati quattro anni e mezzo meravigliosi. Nel calcio mai dire mai".

L'ex ct però non manca di elogiare il club per aver confermato Sousa: "Un anno fa la Fiorentina era prima in classifica, aveva una difesa equilibrata e Sousa veniva osannato, ora è sotto processo. La verità che il calcio è questo, bastano un paio di mesi e tutto viene rimesso in discussione. Non so che pensi la società, ma la squadra col Torino, vista da fuori, ha risposto in modo compatto, a me è parsa unita. Il club ha fatto bene a rinnovare la fiducia a Sousa".

Sul rapporto con Della Valle, Prandelli dice: "L'ultima volta che l'ho visto fu la sera della finale di coppa Italia Fiorentina-Napoli a Roma. In tribuna ci trovammo e ci salutammo normalmente. Da allora non l'ho più visto".

B.D.S.