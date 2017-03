05/03/2017 11:46

CALCIOMERCATO EMPOLI DI CARMINE / Occhi in Serie B per l'Empoli che guarda con attenzione a Samuel Di Carmine. L'attaccante classe '88 del Perugia, che in questa stagione ha siglato 7 reti ed un assist, è finito nel mirino dei toscani che lo stanno tenendo sotto stretta osservazione. La dirigenza umbra, però, vorrebbe blindarlo.

L.P.