Napoli-Real Madrid, ansia Mertens: oggi il verdetto

05/03/2017 11:33

NAPOLI REAL MADRID MERTENS / Il problema fisico accusato da Mertens nel finale di Roma-Napoli tiene con il fiato sospeso gli azzurri in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Real Madrid. Martedì al 'San Paolo' il folletto belga dovrebbe esserci: le prime indiscrezioni parlano di semplici crampi per il capocannoniere della squadra di Sarri. Oggi se ne saprà qualcosa di più con gli accertamenti previsti per il numero 14 del Napoli.

B.D.S.