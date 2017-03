Calciomercato Juventus, Allegri-Arsenal: accordo! E c'è già la prima richiesta

05/03/2017 10:41

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI ARSENAL / Accordo tra Massimiliano Allegri e l'Arsenal per la prossima stagione: secondo quanto si legge sul 'Sunday Express', tra il tecnico della Juventus e i 'Gunners' sarebbe già stata trovata un'intesa verbale per l'approdo dell'allenatore sulla panchina di Arsene Wenger. Proprio dal manager francese dipenderebbe ora la trasformazione dell'intesa in un vero e proprio contratto: Wenger, infatti, deve decidere sull'offerta di rinnovo presentata dalla società inglese entro la fine del mese. Dovesse finire l'era francese, sarebbe allora Allegri a sedersi sulla panchina dell'Arsenal.

L'attuale allenatore bianconero avrebbe anche già parlato di obiettivi di mercato con gli inglesi: il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio.

B.D.S.