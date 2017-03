06/03/2017 02:28

CALCIOMERCATO EVERTON PICKFORD / L'Everton punta Jordan Pickford, 22 anni, portiere del Sunderland. Come riferisce il 'Daily Mail', infatti, il club di Liverpool avrebbe mostrato interesse per l'estremo difensore dei 'Black Cats' che è da poco rientrato tra i pali dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese.

B.D.S.