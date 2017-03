05/03/2017 10:27

MLS GIOVINCO TORONTO / Debutto amaro per Sebastian Giovinco nella nuova stagione Mls: il Toronto non va oltre lo 0-0 sul campo del Real Salte Lake con l'attaccante italiano protagonista negativo. Al 31', infatti, l'ex Juventus si è procurato un calcio di rigore ma ha fallito la trasformazione dagli 11 metri. Questa sera toccherà a Pirlo e al New York City dare il via alla nuova stagione calcistica.

B.D.S.