Calciomercato Juventus, occasione Isco: ecco il colpo per 'blindare' Allegri

05/03/2017 10:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO ALLEGRI / Ventisette presenze in totale, di cui in grandissima parte entrando dalla panchina o uscendo anzitempo. Non una stagione indimenticabile quella di Isco, che fonti vicine alle cose di casa Real Madrid segnalano tutt'altro che entusiasta. Qualcosa non va, dunque, e la Juventus, racconta 'Tuttosport', se n'è accorta e proverà ad approfittarne.



Già un anno fa i bianconeri si erano mossi per l'ex Malaga, con il tecnico Massimiliano Allegri che chiese alla dirigenza gli acquisti proprio del galiziano classe '93 e di Gonzalo Higuain. Il 'Pipita' arrivò a fine luglio, per Isco il pressing bianconero potrebbe presto alzarsi nuovamente. Una mossa gradita all'allenatore toscano, che potrebbe dargli una motivazione in più per restare allo 'Juventus Stadium' anche l'anno prossimo.

L.P.