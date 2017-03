05/03/2017 10:12

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI MERET / Sfida Juventus-Napoli per Alex Meret, 17enne portiere in forza alla Spal ma di proprietà dell'Udinese. Dopo il club piemontese, anche quello azzurro ha messo sotto osservazione il giovane estremo difensore che è stato anche convocato da Ventura per gli stage della Nazionale.

B.D.S.