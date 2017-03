Manchester United, rischio prova tv per Ibrahimovic

05/03/2017 09:49

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC SQUALIFICA / Un sabato da dimenticare per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha sbagliato un rigore in Manchester United-Bournemouth ed è stato poi immortalato dalle telecamere mentre colpiva con una gomitata Mings. Il difensore pochi minuti prima aveva calpestato Ibrahimovic colpendolo in testa. Ora bisognerà attendere il referto del direttore di gara per capire se sarà utilizzata la prova tv: se il direttore di gara dirà di aver visto gli episodi e giudicati non passibili di sazione, Ibrahimovic e Mings saranno 'graziati'. In caso contrario si applicherebbe la prova tv e potrebbe arrivare una squalifica di tre giornate.

