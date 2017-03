Milan, Berlusconi tranquillizza ma spunta un'altra penale

05/03/2017 09:32

MILAN BERLUSCONI SES / Le parole per tranquillizzare un ambiente in ansia, preoccupato per una sì definitivo che tarda ad arrivare. Silvio Berlusconi ieri ha rilasciato dichiarazioni tese a rassenerare gli animi dopo il mancato appuntamento con il closing del 3 marzo e la nuova proroga chiesta dalla Sino-Europe Sports. Una dilazione dei tempi che gli attuali proprietari del Milan sono disposti a concedere soltanto davanti al versamento di un'ulteriore caparra da 100 milioni di euro (sarebbero trecento con le due già versate) entro la fine della prossima settimana.

Intanto le parti lavorano al nuovo contratto che prevedrebbe clausole ancora più restrittive per il gruppo cinese. Come riferisce il 'Corriere dello Sport', infatti, nel nuovo accordo dovrebbe essere inserita la garanzia della tracciabilità del denaro e un'ulteriore elevata penale in caso saltasse il closing. In pratica, se la trattativa dovesse sfumare definitivamente, SES sarebbe costretta, oltre a perdere i 300 milioni di caparra, a versare altri soldi nelle casse di Fininvest. Sempre che - si legge ancora sul quotidiano - non parta una battaglia legale con il gruppo cinese che vorrebbe recuperare una parte di quanto già versato.

B.D.S.