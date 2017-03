Calciomercato Juventus, fissato il vertice col Lione per Tolisso

05/03/2017 09:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / Sarà un'estate di grandi manovre a centrocampo per il calciomercato Juventus, alle prese con la probabile partenza di Sami Khedira e, di conseguenza, con la caccia al degno erede del tedesco. Il sogno si chiama Marco Verratti. Il playmaker del Paris Saint-Germain è da tempo obiettivo dei bianconeri, che però dovranno vedersela con una concorrenza stellare e, soprattutto, con il muro del club parigino, che farà di tutto per tenerselo. Così, parallelamente, i vertici juventini continuano a lavorare per Corentin Tolisso che il Lione, come vi aveva ampiamente raccontato Calciomercato.it, ha blindato fermamente a gennaio. Ed il franco-gabonese sembra destinato a diventare il candidato numero alla maglia bianconera, soprattutto se la pista che porta a Verratti dovesse complicarsi ulteriormente. Come racconta 'Tuttosport', infatti, Beppe Marotta e Fabio Paratici avranno nuovi contatti con il Lione già nei prossimi giorni, ma è a cavallo della pausa per le nazionali, che stopperà i campionati dal 20 marzo, che la 'Vecchia Signora' tirerà provvisoriamente le somme. In sostanza, a quel punto sarà chiaro se da parte del presidente francese Jean-Michel Aulas ci sarà la disponibilità ad incasare un assegno da 35 milioni di euro bonus compresi o se per liberare Tolisso servirà Mario Lemina come contropartita. Ancora 15-20 giorni, dunque, per il summit probabilmente decisivo.

L.P.